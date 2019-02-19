اصابة مدني باطلاق بـ

2019/02/19 | 01:04

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بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، صباح الثلاثاء (19 شباط 2019)، بإصابة مدني جراء نزاع ’’دكة عشائرية’’ جنوبي بغداد.

وقال المصدر إن "مدنيا اصيب باطلاق نار على منزله في منطقة الزعفرانية جنوبي بغداد".

وأضاف، أن "اطلاق النار جراء دكة عشائري".

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر امني، الثلاثاء، بانتحار رجل داخل منزله غرب بغداد.

وقال المصدر إن "رجلا اقدم على الانتحار داخل منزله في منطقة ابو غريب غرب العاصمة بغداد".

وعن اسباب حالة الانتحار اشار المصدر، الى ان "التحقيقات الأ

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، الاثنين (18 شباط 2019)، بان مجموعة مسلحة اقتحمت منزلاً وسرقت مصوغات ذهبية وأموال من داخله، في العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مجموعة مسلحة اقتحمت منزلاً ضمن منطقة البنوك، شرقي بغد

بغداد اليوم - ديالى

أكد مصدر محلي في محافظة ديالى، الاثنين، ان حارس حقل دواجن اصيب بنيران مسلحين في اطراف خانقين، فيما أحبط الحشد الشعبي محاولة تسلل لعناصر داعش.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حارس حقل مواطن في اطراف قض

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