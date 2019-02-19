بالصورة.. القبض على تاجر مخدرات خطير في الناصرية

2019/02/19 | 01:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ذي قار -اين]القت القوات الامنية القبض على متهم بالاتجار بالمخدرات ضبط في منزله مخدرات وأدوات متاجرة وتعاطي بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وذكر بيان لقيادة شرطة الناصرية " بناءا على معلومات استخبارية دقيقة نفذ فريق عمل مشترك من مكتب مكافحة مخدرات الناصرية وخلية استخبارات قوة الواجب وبإسناد من مفارز (K9) عملية تحري وتفتيش لمنزل متهم يرمز لاسمه (س.



ز.



جـ)43 عاما في حي الأمير بمدينة الناصرية ".واضاف" ان الفريق استطاع ضبط (880 ) قرص مخدر مختلف الأنواع , وكيسين صغيرين يحتويان على مادة يشك بانها مادة مخدرات , وميزان الكتروني صغير وقداحات وورق لف سكائر وأنبوبة صغير يستخدم بتعاطي المخدرات ومسدس عيار(9) ملم".

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