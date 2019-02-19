نائب: هناك استهتار حقيقي بأموال الشعب.. والفساد في العراق أصبح ثقافة

2019/02/19 | 01:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو لجنة النزاهة النيابية كاظم الصيادي، أنه هناك استهتار حقيقي باموال الشعب والفساد في العراق أصبح ثقافة .

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