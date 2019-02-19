ضربة جديدة لنيمار.. جماهير السامبا تخذل أغلى لاعب في العالم

2019/02/19 | 01:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف استفتاء حديث في البرازيل، نتائج مخيبة عن آراء مشجعي كرة القدم في البلد "المجنون" باللعبة، بشأن نيمار نجم هجوم منتخب "السامبا" وباريس سان جرمان الفرنسي.

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