بالفيديو.. مانشستر يونايتد يقصي تشيلسي من كأس الاتحاد الإنجليزي

2019/02/19 | 01:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضاعف مانشستر يونايتد جراح منافسه تشيلسي، ومدربه الإيطالي ماوريسيو ساري، بعدما تغلب عليه 2/0 ليطيح به من الدور الخامس ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

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