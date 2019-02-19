نتائج قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

2019/02/19 | 01:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { دولية : الفرات نيوز} اكتمل عدد الأندية المتأهلة لدور الـ8 ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوز مانشستر يونايتد مساء اليوم على تشيلسي بهدفين دون رد في ملعب ستامفورد بريدج بدور الـ16 من البطولة.

ونجح اليونايتد في عبور تشيلسي بثنائية نظيفة سجلها أندير هيريرا في الدقيقة 31 والفرنسي بول بوجبا في الدقيقة 45 ليطيح بالبلوز من البطولة.وبالتالي، يتأهل مانشستر يونايتد للدور ربع النهائي بكأس الاتحاد الإنجليزي رفقة أندية واتفورد ، برايتون ، ميلوول ، مانشستر سيتي ، وولفرهامبتون ، كريستال بالاس ، سوانزي سيتي ، بينما يودع تشيلسي البطولة.وجاءت قرعة دور الـ8 بعد اكتمال عدد الأندية المتأهلة كالتالي:سوانزي سيتي – مانشستر سيتيواتفورد – كريستال بالاسولفرهامبتون – مانشستر يونايتدميلوول - برايتونوستلعب هذه المواجهات يومي 15 و17 من شهر اذار المقبل.

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