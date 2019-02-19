{ الفرات نيوز} تنشر نتائج الامتحانات التمهيدية للمرحلة المتوسطة لمديرية الرصافة 1 و2 و3

2019/02/19 | 01:29

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{ بغداد : الفرات نيوز} للاطلاع على نتائج الامتحانات التمهيدية للمرحلة المتوسطة لمديرية الرصافة الأولى اضغط هنا للاطلاع على نتائج الامتحانات التمهيدية للمرحلة المتوسطة لمديرية الرصافة الثانية اضغط هنا للاطلاع على نتائج الامتحانات التمهيدية للمرحلة المتوسطة لمديرية الرصافة الثالثة اضغط هنا

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