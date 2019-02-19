بطولة إيطاليا: روما ينفرد بالمركز الخامس

2019/02/19 | 01:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأتى هدفا روما عبر الصربي ألكسندر كولاروف (55 من ركلة جزاء) والأرجنتيني فيديريكو فازيو (73)، بينما قلص نيكوزلا سانسوني الفارق بهدف لبولونيا في الدقيقة 84.على الملعب الأولمبي في العاصمة، حقق روما الفوز الثاني تواليا بعد تعادلين متتاليين، ليرفع رصيده الى 41 نقطة متقدما بفارق ثلاث نقاط على شريكيه السابقين، فيما تجمد رصيد بولونيا صاحب المركز الثامن عشر والمهدد بالهبوط الى الدرجة الثانية، عند 18 نقطة.وعاد روما الى فارق النقطة الواحدة عن ميلان الرابع، صاحب آخر المراكز المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.واتسمت المباراة بالخشونة وتدخلات قوية اضطرت الحكم ماركو دي بيلو لرفع البطاقة الصفراء خمس مرات في الشوط الأول. واتسم اللقاء بالعديد من الكرات الضائعة والتمريرات الخاطئة والمقطوعة من الجانبين، ما انعكس سلبا على المستوى الفني في هذا الشوط الذي تبادل فيه الطرفان الهجمات والمحاولات دون خطورة تذكر.وفي الشوط الثاني، نال روما ركلة جزاء بعدما ارتكب السويدي فيليب هيلاندر خطأ ضد ستيفان الشعراوي، نفذها كولاروف بيسراه قوية على يسار الحارس البولندي لبولونيا لوكاس سكوروبسكي مفتتحا التسجيل.وتسبب هيلاندر بالهدف الثاني عندما حول الكرة الى ركنية نفذها دانييلي دي روسي وتابعها المدافع الأرجنتيني فازيو بيمناه في الشباك (73).وقلص سانسوني الفارق بعدما هرب من عدة لاعبين وسدد كرة زاحفة من مشارف منطقة الجزاء استقرت على يسار الحارس السويدي روبن أولسن (84)، واستعان دي بيلو بتقنية المساعدة بالفيديو لتأكيده.

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