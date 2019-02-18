2019/02/19 | 01:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أسفرت قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عن مواجهة سهلة لمانشستر سيتي خارج ملعبه أمام سوانسي الناشط في التشامبيونشيب، فيما سيلعب مانشستر يونايتد مباراة أصعب أمام ولفرهامبتون.

اختيارات المحررين كيف رد مارسيلو على المقارنة بينه وبين ريجيلون؟ سولشار: أليكسيس سانشيز كزجاجة الكاتشب حوار جول - جنكيز أوندر عن خلافة صلاح وطموحاته مع روما والفارق بين كرة القدم في إيطاليا وتركيا خاص جول | جوتزه: الدوري الإنجليزي مثير وجذاب للغاية

ونجح اليونايتد في التأهل على حساب تشيلسي بعدما هزمه بهدفين دون رد في قلب لندن، فيما واصل ولفرهامبتون نتائجه الجيدة وأخرج بريستول سيتي بعدما كان قد أقصى ليفربول في الدور الثالث من البطولة، وسيلعب الطرفان على ملعب مولينيكس.

تحليل | سولشار وجه الضربة القاضية "تكتيكيًا" للعنيد ساري

المباراة الثالثة في دور الـ8 ستجمع بين واتفورد وكريستال بالاس، فيما سيُواجه ميلوول فريق برايتون في المباراة الرابعة والأخيرة.

وستُقام المباريات يومي 15 و17 مارس المقبل، ويُعد ثنائي مدينة مانشستر هما الأوفر حظًا للفوز بالبطولة أو ربما خوض المباراة النهائية ما لم يصطدما ببعضهما البعض في نصف النهائي.

جميعنا نمتلك هذا الصديق المزعج! 😂 pic.twitter.com/2RoWOvJacO— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 18, 2019

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرعة دور الـ8 لكأس إنجلترا | مباراة سهلة للسيتي وأصعب لليونايتد) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرعة دور الـ8 لكأس إنجلترا | مباراة سهلة للسيتي وأصعب لليونايتد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).