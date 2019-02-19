الزيات: مصر كانت في طريقها للانهيار وثورة 30 يونيو أعادت تثبيت السلطة المركزية

2019/02/19 | 01:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الدكتور محمد مجاهد الزيات، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن مصر كانت في طريقها للانهيار وثورة 30 يونيو أعادت تثبيت السلطة المركزية.

وأضاف الزيات، أن لدينا تجارب في إعادة الإعمار مثل ما حدث في مدن القناة وما يجري حاليا في سيناء، فمصر من الممكن أن تقدم الكثير مثل الدراسات المسبقة لإعادة البناء والتعمير، أيضا الشركات المصرية تذهب للعمل هناك، ومن الممكن أن يبدأ الإعمار في مناطق محددة وبشكل جزئي.

ناقشت حلقة اليوم من برنامج بالمصري، تقديم الإعلامي ضياء رشوان، تصورات إعادة الإعمار في الدول العربية، والتي تشمل عددا من الدول التي مرت بظروف عاصفة أدت إلى انهيار الدولة أو أجزاء منها مثل ليبيا، وسوريا، والعراق، واليمن.

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