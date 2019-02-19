بيان عاجل للداخلية حول تفجير الأزهر

2019/02/19 | 01:40

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

في أول تعليق على تفجير «الأزهر»، قالت وزارة الداخلية إن المسلح الذي فجر نفسه بمنطقة الدرب الأحمر، مساء اليوم، هو المتهم الرئيسي بعملية زرع عبوة ناسفة بجوار مسجد الاستقامة في ميدان الجيزة، الجمعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه في إطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعه القاء عبوة بدائية لاستهداف قول امنى امام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق ١٥ الجاري فقد اسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الاحمر..

وتابع البيان بأن قوات الأمن قامت بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة علية انفجرت احدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابي واستشهاد امين شرطة من الامن الوطني وامين شرطة من مباحث القاهرة واصابه اثنين ضباط أحدهم من الامن الوطني والاخر من مباحث القاهرة واحد ضباط الامن العام.

ووقع منذ ساعات تفجير بالقرب من الجامع الأزهر بشارع الكحكيين بمنطقة الغورية في محيط الأزهر ومسجد الحسين بوسط القاهرة.

وفجر انتحاري نفسه ناحية شارع الدرب الأحمر بعبوة ناسفة، بمنطقة الغورية والجامع الازهر، بعد محاولة زرع العبوة، وأسفر الانفجار عن عدد من الإصابات أبرزهم لأمين شرطة في حالة خطرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج

ونقل موقع جريدة الشروق عن مصدر أمني، أن قوة تابعة للشرطة المصرية استهدفت متشددا مختبئا في أحد الشوارع القريبة من الجامع الأزهر، وبمجرد الاقتراب منه فجر نفسه على الفور

كما نقل موقع العربية أن الانفجار أسفر على الأقل عن مقتل أمين شرطة وإصابة ضابط بالأمن الوطني، بالإضافة إلى إصابات بالغة أخرى بين مواطنين

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