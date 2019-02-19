2019/02/19 | 01:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين احمد هادي، أن المصالح الحزبية هي من تقف عائقا أمام تسمية وزيري الداخلية والدفاع خاصة وأن لكل حزب لجان اقتصادية تشترط على وزرائه اعطاءهم نسب من اموال الشعب لتمويل نفسها، مشيرًا إلى أن المشكلة الأكبر ليست بإكمال الكابينة الوزارية بقدر القضاء على الفساد.

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