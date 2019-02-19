تعاليمن.. مقتل 6 عناصر من ميليشيا الحوثي الإيرانية انفجر بهم لغم أثناء زراعته

2019/02/19 | 01:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل 6 من مسلحي ميليشيات الحوثي الإيرانية، كانوا يعملون ضمن فريق زرع الألغام، قرب منطقة الربيعي غربي مدينة تعز (جنوب غربي اليمن).

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