دورتموند يواصل مسلسل نزيف النقاط

2019/02/19 | 01:53

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Globallookpress

سقط فريق بوروسيا دورتموند في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه نورنبيرغ، متذيل الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين، في ختام الجولة 22 من البوندسليغا.

وخرج بوروسيا دورتموند بتعادل بطعم الهزيمة في ثالث مباراة على التوالي، واكتفى بالتالي، هذه المرة أيضا بنقطة يتيمة، رفع بها رصيده في صدارة الدوري إلى 51 نقطة، ولكن الفارق تقلص إلى ثلاث نقاط فقط بينه وبين وصيفه وحامل اللقب، بايرن ميونخ.





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بينما رفع نورنبيرغ رصيده إلى 13 نقطة، في ذيل جدول ترتيب البوندسليغا.المصدر: "Sportbox.ru"

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