إضراب في ميناء بورتسودان

2019/02/19 | 01:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

AFP

ASHRAF SHAZLY

ميناء بورتسودان (صورة من الأرشيف)

أعلن مئات العمال في ميناء بورتسودان السوداني على البحر الأحمر إضرابا اليوم الاثنين، وذلك احتجاجا على موافقة الخرطوم على تسليم إدارة محطة الحاويات في الميناء لشركة فلبينية.

وأفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن المسؤول النقابي عثمان طاهر بأن نحو 1400 عامل توقّفوا عن العمل خلال زيارة رئيس الوزراء السوداني معتز موسى عبدالله للمنشأة للتباحث معهم بشأن القضية المذكورة.وحسب طاهر، فإن العمال يحتجون على توقيع اتفاق بين الحكومة السودانية وشركة فلبينية، وأوضح أن العمال يخشون إلغاء وظائف بعد تغيير إدارة المحطة.وأشارت "فرانس برس" إلى أنه لم يصدر عن السلطات السودانية أي موقف رسمي، لكن "الشركة العالمية لخدمات حاويات الموانئ" الفلبينية أبلغت في يوليو الماضي لجنة الأوراق المالية والبورصات في الفلبين بأنها وقعت اتفاقا مع الخرطوم.وكانت "هيئة الموانئ البحرية" التابعة للحكومة السودانية أعلنت أن الشركة الفلبينية قدمت أفضل عرض لتشغيل وإدارة محطة الحاويات في الميناء الجنوبي داخل ميناء بورتسودان بموجب امتياز مدته 20 عاما.المصدر: فرانس برس

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