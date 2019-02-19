نائب: لا يوجد أية إجراءات رسمية بشأن استجواب وزراء

2019/02/19 | 02:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب قصي محسن، اليوم الإثنين، عدم وجود أية إجراءات رسمية لاستجواب وزراء في حكومة عادل عبدالمهدي.

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