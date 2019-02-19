مركز أبحاث يحذر من بوادر أزمة بين أمريكا وباراجواي .. والسبب ميليشيا

2019/02/19 | 02:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه مركز أبحاث أمريكي إنذاراً عاجلا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مخاطر ارتباط متصاعد بين ميلشيا حزب الله اللبنانية وجماعات الجريمة المنظمة في أمريكا الجنوبية وتحديدًا باراجواي.

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