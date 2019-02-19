مصدر: الحكومة ستوقف تمويل اللجنة الأولمبية بسبب إجرائها الانتخابات

2019/02/19 | 02:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر رياضي مطلع، بأن الحكومة ستوقف تمويل اللجنة الأولمبية بسبب إجرائها الانتخابات.

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