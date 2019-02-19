بوجبا: سولشار يثق بنا، ونحن نثق به

2019/02/19 | 02:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى بول بوجبا سعادته البالغة بانتصار فريقه مانشستر يونايتد على تشيلسي في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، مؤكدًا أن هدفهم والمدرب أولي جونار سولشار الفوز بالألقاب.

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وصنع بوجبا الهدف الأول لزميله أندير هيريرا وسجل الثاني برأسية قوية في مباراة الفوز 2-0 على البلوز في قلب لندن، وسيُواجه الفريق ولفرهامبتون في ربع نهائي البطولة.

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النجم الفرنسي تحدث قائلًا عقب اللقاء "نحن نلعب للفوز بالألقاب، سولشار أتى لهنا ليقوم بوظيفته وهو بالتأكيد قادر عليها.



هو يثق بنا ونحن نثق به".

أضاف "لا يمكننا أن نعلم أبدًا إن كنا سنفوز باللقب، لكننا سنلعب للفوز به.



كان انتصارًا جميلًا اليوم، الأداء كان عظيمًا من الفريق، لم تكن مباراة سهلة لكننا سعداء حقًا بهذا الفوز".

أتم قائلًا "الفريق يُساعدني لتقديم أفضل ما لدي، يُساعني لإحراز الأهداف وصناعتها.



نحن مجرد نستمتع باللعب معًا".

🏆 قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي:واتفورد × كريستال بالاسوولفرهامبتون × مانشستر يونايتدسوانزي × مانشستر سيتيميلوول × برايتون pic.twitter.com/EEuY14iAz3— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 18, 2019

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