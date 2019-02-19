الداخلية المصرية: مقتل شرطيين في انفجار بالقاهرة

2019/02/19 | 02:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أفاد بيان لوزارة الداخلية المصرية بأن شرطيين قتلا عندما انفجرت عبوة ناسفة بدائية كان يحملها متشدد كانا يلاحقانه في القاهرة يوم الاثنين.وذكر مصدران أمنيان أن الانفجار وقع في منطقة أثرية بوسط القاهرة بالقرب من مسجد الأزهر وخلف عدة مصابين.و قالت صحيفتان محليتان وأحد السكان على موقع للتواصل الاجتماعي إن رجلا فجر […]

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