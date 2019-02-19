فوتيل يبحث مع قوات سوريا الديمقراطية مستقبل العلاقة بين الطرفين

2019/02/19 | 02:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس بحث قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل وعدد من من كبار الجنرالات الأميركيين مع قادة لقوات سوريا الديمقراطية مستقبل العلاقة بين الطرفين .ودعا مظلوم كوباني القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية يوم الاثنين إلى بقاء ما يتراوح بين 1000 و1500 من القوات الدولية في سوريا للمساعدة في محاربة تنظيم داعش، وعبر عن […]

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