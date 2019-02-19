طمعًا في الرئاسة.. مراقبون: المرزوقي يرتمي في أحضان

2019/02/19 | 02:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت تصريحات الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي، التي أعرب فيها عن ”تضامنه“ مع رئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، ضد الاحتجاجات التي تعرض لها،في محافظة المنستير، موجة من السخرية في الأوساط التونسية، التي اتهمته بالارتماء في أحضان ”إخوان تونس“ طمعًا في الوصول إلى قصر قرطاج الرئاسي.

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