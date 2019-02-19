قيادي بالوطني الكردستاني: غيابنا عن حكومة الإقليم لعدم حسم منصب محافظ كركوك

2019/02/19 | 02:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، أن عدم مشاركة الاتحاد في جلسة برلمان الإقليم بسبب لعدم التوصل إلى اتفاق مع ممثلي الحزب الديمقراطي في مجلس محافظة كركوك لمنح منصب المحافظ إلى الاتحاد الوطني.

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