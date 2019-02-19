بحوزتهم ملايين الدولارات.. مئات “الدواعش” يفرون من سوريا للعراق

2019/02/19 | 02:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقل موقع شبكة “سي.أن.أن” عن مسؤول عسكري أميركي أن أكثر من ألف من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية فروا خلال الشهور الستة الماضية

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