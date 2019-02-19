2019/02/19 | 02:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال كلمة أمام رؤساء المجالس المحلية، شن الرئيس السوري بشار الأسد هجوما لاذعا ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي تدعم بلاده

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انقضت سنوات الخوف.. “الأسد” يخرج للعلن ويهاجم أردوغان) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انقضت سنوات الخوف.. “الأسد” يخرج للعلن ويهاجم أردوغان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).