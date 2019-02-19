أكراد سوريا يطلبون حماية أوروبية لوقف تهديدات أنقرة

2019/02/19 | 03:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم تأجيل قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف الدولي إعلان السيطرة الكاملة على شرق الفرات وانتهاء وجود تنظيم الدولة الإسلامية، فإن مرحلة ما

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