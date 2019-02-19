الصدر يشترط انسحابا متزامنا للقوات العسكرية الإيرانية والتركية والأميركية

2019/02/19 | 03:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – علمت “العرب” أن “نحو 50 نائبا في البرلمان العراقي، تقدموا بطلب مكتوب إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لتضمين جدول

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