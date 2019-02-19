رئيس الغرفة التجارية: صادرات إيران توقفت منذ ثلاثة أشهر

2019/02/19 | 03:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد رئيس الغرفة التجارية الإيرانية - الصينية أسدالله عسكر أولادي، سياسة البنك المركزي الإيراني الذي اتخذها لمواجهة العقوبات الجديدة على طهران، معلناً أن صادرات إيران "توقفت منذ ثلاثة أشهر ولم نتمكن من تصدير أي بضاعة إيرانية إلى خارج البلاد".

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