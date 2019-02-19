الطائي: أعضاء مجلس كركوك لن يشاركوا بأي جلسة خارج المحافظة

2019/02/19 | 03:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين المتحدث باسم المجلس العربي في كركوك، حاتم الطائي، أن اعضاء مجلس محافظة كركوك لن يشاركوا بأي جلسة خارج المحافظة، لافتاً إلى أن العرب في كركوك غير متمسكين بمنصب المحافظ.

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