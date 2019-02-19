الأمم المتحدة : التوصل الى اتفاق على بدء سحب القوات من الحديدة

2019/02/19 | 03:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قالت الأمم المتحدة إن طرفي حرب اليمن وافقا على البدء في سحب القوات من ميناء الحديدة الرئيسي بموجب اتفاق برعاية المنظمة الدولية، وذلك في أعقاب جهود دبلوماسية على مدى أسابيع لإنقاذ الاتفاق المتعثر بخصوص من يجب أن تؤول له السيطرة على المدينة الساحلية.وجاء في بيان أصدره مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة ”الطرفان […]

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