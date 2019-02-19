بسبب الأزمة الاقتصادية.. البرلمان الإيراني يسمح للحكومة باقتراض 5 مليارات دولار من روسيا‎

2019/02/19 | 03:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر البرلمان الإيراني، قانونًا يسمح للحكومة باقتراض 5 مليارات دولار من روسيا، خلال العام الجديد؛ بهدف تمويل المشاريع واستثمارات البنى التحتية في البلاد.

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