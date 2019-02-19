خبراء يُحذرون ألمانيا من خطورة عدم استعادة إرهابيي

2019/02/19 | 03:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر خبراء في شؤون الجماعات الإرهابية، من خطورة عدم اضطلاع برلين بمسؤولياتها، واستعادة العناصر الإرهابية الألمانية في صفوف "داعش" والمحتجزين حالياً في سوريا.

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