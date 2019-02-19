فوز ثمين لبلباو

2019/02/19 | 04:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاد بول غارسيا اتلتيك بلباو إلى الفوز على مضيفه هويسكا بهدف نظيف الاثنين في الجولة ال٢٤ من الدوري الإسباني لكرة القدم.وسجل الهدف من ركلة جزاء في الدقيقة ١٩.بات رصيد بلباو ٣٠ نقطة في المركز ١١ فيما يدنو هويسكا الأخير شيئاً فشيئاً من الهبوط.

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