2019/02/19 | 04:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء استلامها نسخة من البيان الختامي والمطالب الخاصة بنقابة المعلمين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة مجلس الوزراء تعلن استلامها مطالب نقابة المعلمين للنظر فيها واتخاذ اللازم) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة مجلس الوزراء تعلن استلامها مطالب نقابة المعلمين للنظر فيها واتخاذ اللازم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).