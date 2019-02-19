رئيس المفوضية الأوروبية: أوروبا لن تمانع تمديد محادثات خروج بريطانيا

2019/02/19 | 04:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قال جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية لصحيفة شتوتجارتر تسايتونج في مقابلة إن أي طلب من بريطانيا لتمديد محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد الموعد النهائي في 29 آذار لن يعارضه أحد في أوروبا.وبينما لم يتبق سوى أسابيع قليلة على موعد الخروج، لا يريد برلمان بريطانيا قبول اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه […]

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