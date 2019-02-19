البلاديوم والذهب يرتفعان إلى مستوى قياسي

2019/02/19 | 04:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس ارتفع البلاديوم إلى مستوى قياسي يوم الاثنين إذ أدي نقص مستمر في الإمدادات للإقبال على الاستثمار في المعدن الذي يُستخدم في صناعة السيارات بينما ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل نيسان مع انخفاض الدولار.وارتفع البلاديوم في التعاملات الفورية إلى 1458 دولارا للأوقية (الأونصة) وهو أعلى مستوياته على الاطلاق، وزاد البلاديوم […]

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