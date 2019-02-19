القيادي في الإصلاح: المصالح السياسية هي من منعت استجواب العاكوب في البرلمان

2019/02/19 | 04:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القيادي في تحالف الاصلاح محمد نوري العبد ربه، أن المصالح السياسية هي من منعت استجواب العاكوب في البرلمان، مبينًا أن جهات متنفذة تقف وراءه وتحميه من الاستجواب .

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