استقالة كبير مستشاري رئيس الوزراء الكندي على خلفية قضية فساد تهزّ الحكومة

2019/02/19 | 05:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قدّم جيرالد باتس، كبير مستشاري رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، استقالته من الحكومة الإثنين لكي ينصرف “للدفاع عن نفسه” في مواجهة اتّهامات موجّهة إليه بالتدخّل للحؤول دون محاكمة شركة هندسة كندية متورّطة بفضيحة فساد في ليبيا، في قضية تحوّلت إلى أزمة سياسية تهزّ الحكومة الليبرالية قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية.وباتس الذي […]

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