2019/02/19 | 05:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fKCd4cunRKM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحقيق حكومي يكشف ضلوع 5 مسؤولين بصفقة استيراد سكائر سومر وتهرب ضريبي مقداره 240,000,000,000 مليار) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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