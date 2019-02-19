2019/02/19 | 06:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين الجيش الفنزويلي إلى قبول عرض العفو الذي قدّمه زعيم المعارضة خوان غوايدو، وإلا “خسارة كل شيء”.وقال الرئيس الأميركي أمام مناصريه في ميامي “اليوم لدي رسالة لكل مسؤول يساعد في إبقاء (الرئيس نيكولاس) مادورو في منصبه.أنظار العالم بأسره مسلّطة عليكم اليوم، وكل يوم، وفي الأيام المقبلة”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يدعو الجيش الفنزويلي للاصطفاف مع غوايدو) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يدعو الجيش الفنزويلي للاصطفاف مع غوايدو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).