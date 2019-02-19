احتجاجات في أميركا ضد إعلان ترامب حالة الطوارئ

2019/02/19 | 07:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس شارك نشطاء في واشنطن وشيكاجو وعشرات المدن الأمريكية في احتجاجات يوم الاثنين خلال عطلة (يوم الرؤساء) ضد إعلان الرئيس دونالد ترامب حالة طوارئ وطنية لتوفير تمويل لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.وقال منظمو الاحتجاجات من جماعة (موف أون.أورج) التي لا تهدف للربح، وغيرهم من المشاركين، إن إعلان ترامب يمثل سوء استغلال للسلطة […]

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