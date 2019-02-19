اليونسكو تطلق بالتعاون مع الحكومة العراقية مبادرة لإنشاء نصب تذكاري لجرائم داعش

2019/02/19 | 07:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ بغداد أجتمع خبراء دوليون مع ممثليين رفيعين من الحكومة العراقية لإطلاق مبادرة لإنشاء نصب تذكاري لجرائم داعش في سنجار تخليدا لضحايا الإبادة من الإيزيديين، وقد التزمت اليونسكو بدعم من إدارة المنظمات غير الحكومية التابعة للأمانة العامة لمجلس وزراء العراق في إطلاق وتصميم النصب التذكاري لكوجو بالإضافة إلى متحف تذكاري قرب سنجار، سيتم […]

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