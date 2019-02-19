يونايتد يطيح بتشيلسي من كأس الاتحاد

2019/02/19 | 07:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجل أندير هيريرا وبول بوغبا ليفوز مانشستر يونايتد 2-صفر على تشيلسي ويطيح بحامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ويتقدم إلى دورالثمانية عقب مباراة مثيرة في ستامفورد بريدج الاثنين.وأنهى الإسباني هيريرا تحركا رائعا بهدف بضربة رأس بعد كرة عرضية بعد مرور نصف ساعة من البداية بينما أحرز لاعب الوسط الفرنسي الهدف الثاني بعد تمريرة من ماركوس راشفورد قبل نهاية الشوط الأول.

وشكلت المباراة نوعا من الثأر ليونايتد، المتوهج تحت قيادة مدربه المؤقت أولي جونار سولشار، الذي خسر أمام تشيلسي في نهائي المسابقة العام الماضي تحت قيادة مدربه السابق جوزيه مورينيو.

وقال الفرنسي بوغبا الذي لم يكن يلعب بانتظام تحت قيادة مورينيو لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "هذا فوز رائع".

وأضاف "قدمنا أداء رائعا من الفريق كله.



الفريق ساعدني على إظهار أفضل ما لدي.



أعطيت لهم كل شيء.



ساعدوني على التسجيل وصناعة الأهداف.



نحن نستمتع باللعب معا".

وبعد المباراة أوقعت القرعة يونايتد في مواجهة أخرى خارج الأرض أمام ولفرهامبتون واندرارز في دور الثمانية للمسابقة.

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