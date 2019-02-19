حقوق الانسان في ذي قار: واقع التعليم متراجع

2019/02/19 | 08:04

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وكالات:

وصف مدير مكتب حقوق الإنسان في محافظة ذي قار داخل عبد الحسين المشرفاوي اليوم الاثنين واقع قطاع التعليم بالمتراجع، مؤكدا انه يعاني من نقص في الأبنية المدرسية واكتظاظ الصفوف بالتلاميذ والتغيير المستمر في المناهج التعليمية الأمر الذي كان احد أسباب تسرب أعداد كبيرة من التلاميذ.





وكالات:وصف مدير مكتب حقوق الإنسان في محافظة ذي قار داخل عبد الحسين المشرفاوي اليوم الاثنين واقع قطاع التعليم بالمتراجع، مؤكدا انه يعاني من نقص في الأبنية المدرسية واكتظاظ الصفوف بالتلاميذ والتغيير المستمر في المناهج التعليمية الأمر الذي كان احد أسباب تسرب أعداد كبيرة من التلاميذ.وقال المشرفاوي للمربد إن قطاع التعليم يواجه مشاكل عديدة مع وجود دوام رباعي في المدارس وعدم وجود حلول حقيقية لهذه المشكلة الأمر الذي أدى إلى تأثير سلبي على مستوى التعليم في المحافظة.

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