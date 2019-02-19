الرافدين يحث المواطنين على تحريك حساباتهم المالية لتلافي تجميدها

2019/02/19 | 08:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حث مصرف الرافدين، المواطنين على تحريك حساباتهم الخاملة التي مضى عليها أكثر من سبع سنوات في فروعه ببغداد والمحافظات.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان التعليمات والقوانين المصرفية السارية تقتضي بتجميد الحسابات المتوقفة والخاملة في التوفير والجاري التي يمضي عليها سبع سنوات وتحويلها إلى البنك المركزي العراقي".وحث المصرف "المواطنين على تجنب خمول أرصدتهم والابتعاد عن الاكتناز السلبي عبر الاحتفاظ بالنقد في الأماكن الخاصة بدلا من المصارف".انتهى

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