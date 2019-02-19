الاتحاد الكردستاني : سنطعن بانتخاب رئيس برلمان الاقليم ولن تتشكل الحكومة

2019/02/19 | 08:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سياسة ,

2019/02/19 10:11

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بغداد- العراق اليوم:

أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو أن الاتحاد سيطعن في جلسة انتخاب رئيس برلمان إقليم كردستان, فيما توقع عدم تشكيل حكومة الإقليم.



وقال خوشناو ، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يلتزم بالاتفاق السياسي المتفق عليه في الخامس من شهر شباط الجاري, والذي يخص محافظة كركوك والنفط والعلاقات بين الاقليم وبغداد”.



وأضاف أن “الأحزاب الكردية لن تتمكن من إكمال العمل الحكومي والبرلمان دون وجود الاتحاد الوطني الكردستاني”.



وأوضح خوشناو, أن “الاتحاد سيطعن بجلسة انتخاب رئيس برلمان إقليم كردستان ونائبيه”.



وأشار إلى أن “التجربة القادمة ستوضح ان الأطراف الكردية لن تتمكن من إجراءات تشكيل الحكومة”.وانتخب برلمان اقليم كردستان, امس الاثنين، المرشحة للحزب الديمقراطي الكردستاني فالا فريد رئيسا مؤقتا لمجلس النواب، فيما انتخب هيمن هورامي نائبا اول لها

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