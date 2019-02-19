بعد مكرمة العدس..البرلمان يقرر استضافة وزير التجارة

2019/02/19 | 08:13

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بغداد- العراق اليوم:

عدت لجنة الخدمات النيابية، إعلان وزارة التجارة إضافة نصف كيلو غرام للفرد من مادة العدس في شهر رمضا...





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