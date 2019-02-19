القدو: إعلان الدولة الكردية يرتبط بسيطرتهم على كركوك

2019/02/19 | 08:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب عن تحالف ’الفتح’ حنين قدو، ليل الاثنين، إن الظروف الإقليمية والداخلية مهيأة لإعلان الدولة الكردية، فيما بين أن محافظة كركوك هي الفاصل.

وذكر القدو

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