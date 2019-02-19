إنتحار رجل داخل منزله غرب بغداد

2019/02/19 | 08:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بانتحار رجل داخل منزله غرب بغداد.

وقال المصدر في تصريح صحفي تابعته "العهد نيوز"، إن "رجلا أقدم على الانتحار داخل منزله

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