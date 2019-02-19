جوليانو: متحمس للمباريات الآسيوية مع النصر وفخور بالمستوى الذي أقدمه

2019/02/19 | 08:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلال محمد فيسبوك تويتر شدد البرازيلي جوليانو لاعب النصر، على سعادته بالمستوى الذي يقدمه مع النصر منذ انضمامه للفريق، مشيراً إلى أنه متحمس لخوض أولى مبارياته في البطولة الآسيوية مع العالمي.ويستضيف النصر السعودي، نظيره أجمك اليوم في الملحق المؤهل لدور المجموعات من البطولة الآسيوية، على ملعب الملك فهد الدولي.⚡️ “جيسوس يتحدث عن أسباب رحيله عن الهلال...ويعلق على ضم جيوفينكو”https://t.co/wnLFoqVL6g— موقع قول السعودي (@GoalSA) February 18, 2019وقال جوليانو في تصريحات صحفية: "سعيد بالمشاركة مع النصر في البطولة الآسيوية ولأول مرة في تاريخي، هذه المباريات تعد فرصة جيدة للاعبين من أجل إثبات أنفسهم".

وواصل: "أنا فخور بالمستوى الذي أقدمه مع الفريق، ولكن طموحي لن يقف عند هذا الحد، سأعمل بجهد من أجل إرضاء الجماهير والمدرب".

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الجدير بالذكر أن جوليانو ضمن الرباعي الأجنبي الذي اختاره المدير الفني للنصر في الملحق الآسيوي، برفقة كلاً من بيريرا وعبد الرزاق حمد الله، والحارس جونز.





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